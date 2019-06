Sadio Mané : « Je suis prêt à échanger une Ligue des Champions contre une CAN »

Dans un entretien accordé au magazine France football, l’attaquant sénégalais Sadio Mané a exprimé son rêve le plus fou : « Remporter la CAN pour son pays ». Et pour ça, il est prêt à troquer la Ligue des Champions contre une Coupe d’Afrique des Nations.

Avec l’équipe anglaise Liverpool, Sadio Mané a remporté cette saison (2018-2019) la Ligue des Champions, la plus prestigieuse compétition des clubs de football en Europe. Mais pour l’attaquant sénégalais, ce n’est pas encore son rêve le plus fou. « Gagner pour mon pays, qui n’a encore jamais remporté une CAN, ça doit être magnifique. Je suis même prêt à échanger une Ligue des Champions contre une CAN. Le retour à Dakar serait extraordinaire. Ce serait mon rêve le plus fou », a-t-il fait savoir dans les colonnes du magazine.

Pour réaliser son rêve, l’attaquant se veut réaliste au cours de la 32è édition de la CAN qui se tient en Egypte. « C’est à nous de réussir quelque chose de grandiose. Bien sûr que l’on fait partie des favoris, on ne va pas se le cacher. Mais ce statut ne suffit pas pour aller au bout », a-t-il expliqué.

Déclaré forfait lors du premier match que son équipe a remporté (2-0) face à la Tanzanie, Sadio Mané mesure déjà l’enjeu du prochain du Sénégal qui sera face à l’Algérie, un autre grand favori de la compétition. « On va bien préparer le match. On sait que ce ne sera pas facile, mais bon ! Tout est possible avec le Sénégal. On va essayer de tout faire pour gagner », a laissé entendre l’attaquant sénégalais.

Sadio Mané met la pression sur ses coéquipiers « Le poids c'est toute l'équipe. Et comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas le seul joueur. Nous sommes des Sénégalais. Donc, nous sommes tous attendus »