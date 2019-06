Royaume-Uni: la reine Elisabeth II déroule le tapis rouge à Donald Trump

« Notre relation a renforcé la sécurité et la prospérité de nos pays pendant des années et continuera de le faire pour les générations qui viennent » , a pour sa part déclaré Theresa May. Cette dernière recevra Donald Trump à Downing Street mardi, à quelques jours de sa démission, prévue le 7 juin. « Nous avons le potentiel d’être un partenaire commercial incroyable pour le Royaume-Uni » , a promis de son côté Donald Trump.

