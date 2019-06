Rose Hanbury sommée de garder le silence sur sa relation avec William

Rose Hanbury, supposée maîtresse du prince Harry serait priée de se taire sur sa relation avec William.

Hanbury, 35 ans continue de faire la une des tabloïds britanniques. La marquise de Cholmondeley aurait reçu l’ordre royal de se taire pour ne pas attiser ces « racontars ». La supposée maîtresse du prince William est la femme de David Rocksavage, marquis de Cholmondeley, avec qui elle a trois enfants – Alexander, Oliver et Iris. Comme le rapporte Gala, même si la période de honte est passée pour la marquise de Cholmondeley, elle serait aujourd’hui plus esseulée et dépressive que jamais, et à deux doigts du divorce.

Le site du Mail on Sunday a indiqué dimanche 16 juin 2019, que Rose a été priée par des conseillers royaux de « se taire » et de ne pas envenimer la situation. Le média rappelle que les retombées sont catastrophiques pour le futur roi d’Angleterre et son épouse Kate Middleton.

Reste à savoir si ce silence imposé permettra à la Couronne « d’étouffer » le scandale d’infidélité qu’aurait engendré le prince William.