Roland-Garros 2019: Rafael Nadal surclasse Dominic Thiem et s’offre son douzième sacre à Paris

Au terme d’une finale de très haut niveau à Roland-Garros, l’Espagnol Rafael Nadal a conservé sa couronne en dominant l’Autrichien Dominic Thiem. Victorieux en quatre sets, « Rafa » s’est offert un douzième succès sur la terre battue parisienne.

Historique, fabuleux, incroyable, surréaliste. Les superlatifs manquent de plus en plus pour parler de Nadal à Roland-Garros. Il devient le premier joueur de l’histoire, hommes et femmes confondues, a remporter douze fois le même titre majeur. A 33 ans, l’Espagnol, N.2 mondial, compte désormais dix-huit couronnes en Grand Chelem et revient à deux longueurs du record détenu par Roger Federer. Il devient aussi le 3e joueur le plus âgé de l’ère Open (depuis 1968) à remporter Roland-Garros (avec Andres Gimeno en 1972 et Ken Rosewall en 1968).

L’Espagnol a prouvé son incroyable supériorité sur terre battue pour s’offrir un douzième titre à Roland-Garros, son dix-huitième en Grand Chelem. Face à un Dominic Thiem valeureux mais à court d’essence dès la fin du deuxième set, Nadal a régné sur cette quinzaine, ne perdant que deux sets, démontant à chaque fois les velléités adverses.

Lors de cette finale, Dominic Thiem avait tout pour gagner. Mais pas face à Nadal. L’Autrichien a tenu la dragée haute au roi de la terre durant les deux première manches, mais a fini par s’épuiser face aux coups de boutoirs et aux contres de Nadal. Parfois pris de vitesse, ce dernier a su adapter son jeu pour écœurer Thiem, comme il l’avait fait face à Federer en demi-finale, en prenant le filet d’assaut, puis la Coupe de Mousquetaires pour la douzième fois sur les quinze dernières éditions.

« C’est vraiment incroyable. Je ne peux expliquer ma sensation. C’est un rêve pour moi. Un moment très, très spécial pour moi », a réagi l’Espagnol après sa victoire.

Héritier désigné du roi Nadal sur la terre battue, Thiem, déjà battu par Nadal l’année dernière en finale, et le seul avec l’Espagnol à avoir atteint le dernier carré depuis trois ans à Roland-Garros, devra donc attendre encore.