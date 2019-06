Rihanna se confie sur son amoureux Hassan Jameel et son intention de devenir MÈRE

D’ordinaire très discrète sur sa vie privée, la chanteuse Rihanna a laissé quelques confidences s’échapper sur son futur et ses espérances.

Lorsque l’on évoque Riri, on pense star numéro un du RnB, reine du show, chanteuse la plus riche au monde, icône de mode, femme d’affaires affirmée… mais aussi timide. Dans une conversation avec Sarah Paulson dans le magazine «Interview» et rapportée par RTL, Rihanna s’est livrée à quelques confidences sur sa vie privée.

Dans le magazine, « Riri » a expliqué que, désormais, son agenda comprend aussi des jours « P », consacrés à sa vie personnelle, ce qui n’était plus arrivé depuis longtemps. « Je ne veux pas que mon travail soit considéré comme une corvée, ma carrière est ma destinée et cela ne devrait pas être autre chose qu’un endroit heureux. Avant, les petites choses de la vie étaient insurmontables pour moi, comme aller se promener ou faire mes courses. Mais maintenant, je suis impliquée dans une relation amoureuse qui compte pour moi. Et ma première pensée a été que je devais y consacrer du temps. Comme je m’implique dans mes différents projets, je dois consacrer du temps à ma relation. »

Cette relation amoureuse très sérieuse avec le milliardaire Hassan Jameel a modifié l’organisation de son emploi du temps, reconnaît Rihanna qui a décidé d’en faire sa priorité « Number one ».

Si Rihanna reste défensive de prime abord sur sa relation en conseillant à l’intervieweuse de le googler, elle ne peut s’empêcher de confirmer que « évidemment, elle est amoureuse », et que « devenir mère est la chose qui compte le plus dans sa vie. «

Concernant un futur mariage, Rihanna aimerait bien, mais ne dit rien: « Seul Dieu le sait. On fait des plans et Dieu en rit, n’est-ce pas? ».