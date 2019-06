Rihanna irrésistible, en décolleté dans une robe en satin, fume une drôle de cigarette !

View this post on Instagram

Rihanna on the way to a private party, New York – June 11th 🥰😍 @badgalriri #rihanna #rihannanavy #rihannadaily #rihannalove #rihannafenty #rihannafan #robyn #fenty #robynfenty #fentybeauty #fentyxpuma #pumafenty #pumarihanna #badgalriri #riri #rih #ri #navyrussia #navy #navyordie #puma #rihannafashion #savagexfenty I adore you my Queen👑, your Navy from Russia🇷🇺! Russia loves you and is waiting for you here♥😘💋🇷🇺