Recrudescence des attaques au Mali: les populations disent « stop aux tueries »

Après les multiples attaques dans le nord et le centre du pays, les populations maliennes ont donné de la voix. C’est à travers une manifestation populaire que ce peuple a réclamé plus de sécurité à travers le slogan « Stop aux tueries ».

La capitale malienne Bamako a vibré au son d’une grande marche pacifique ce vendredi 21 juin. Et pour cause, les massacres récurrents ont provoqué la colère des populations. En effet, très remontées, elles ont décidé de tirer sur la sonnette d’alarme. « Je peux dire que le Mali se meurt… La région de Mopti, le centre, c’est une digue qui protège le Mali. Et quand cette digue va céder, tout va partir à l’eau » regrette un manifestant.

Pour un porte-parole de la jeunesse, le temps du silence est terminé. « On ne peut plus se taire ! Nous sommes obligés de mettre la pression à ceux qui nous dirigent aujourd’hui, qui doivent chercher la solution » lance la jeunesse. Les massacres dans le centre du Mali notamment à Koulogon, Ogossagou, Sobane, Gangafani ou encore Yoro ont fait plus de 250 victimes depuis le début de l’année. Malgré l’opérationnalisation de la force multinationale G5 sahel, les pays de l’hinterland sont visés par les groupes terroristes.