Record des trophées: Al Ahly devant le Barça et le Real

Le FC Barcelone et le Real Madrid sont deux clubs reconnus depuis quelques années pour leur chasse aux trophées. Mais dans le livre des records, ces deux clubs sont devancés par l’écurie historique africaine Al Ahly. Cependant, le Barça distante d’une unité du Real et cette saison pourrait être l’occasion pour l’un des deux géants européens de s’affirmer.

En effet, Goal a présenté un Top 30 des plus grands clubs du monde avec le nombre exact de trophées remportés. Al Ahly est en tête de liste avec 118 trophées dont 94 couronnes nationales et 24 internationales. On retrouve en deuxième position les Rangers d’Ecosse, 115 trophées dont 114 au plan local.

Le FC Barcelone est sixième de ce classement avec 91 couronnes au total, dont 74 nationales et 17 mondiales. Juste derrière le club Catalan, s’aligne le Real Madrid. La Casa Blanca détient 90 trophées, dont 64 victoires nationales et 26 en Espagne.

La Juventus est actuellement en 15e position avec 63 couronnes dont 53 nationales et 10 internationales. On retrouve aussi dans ce Top 30 : l’Ajax, le FC Porto, le Bayern Munich et Fenerbahçe Spor Kulübü pour ne citer que ça.