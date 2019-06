« Récompenser les gens pour leur richesse, c’est bizarre !», Rihanna indifférente à Forbes

04 Juin dernier, le magazine Forbes a fait sortir le classement des chanteuses les plus riches du monde. Rihanna était en tête de ce classement grâce à sa marque Fenty Beauty et sa collaboration avec LVMH. Une récompense qui apparemment laisse indifférente la chanteuse barbadienne.

A 31 ans, Rihanna devient la chanteuse la plus riche au monde. Selon Forbes, la fortune personnelle de la star pèse plus de 600 millions de dollars grâce à sa marque Fenty Beauty et sa collaboration avec LVMH. Elle devance Madonna et Céline Dion.

Lors d’une interview pour la chaîne tv E! News, la journaliste Zanna Roberts Rassi a eu la possibilité de poser la question à la star de ce qu »elle pense de cette récompense du magazine Forbes. Et à la grande surprise, Rihanna ne semblait pas trop enthousiasmée par cet honneur, en partie parce qu’obtenir un prix pour avoir reçu le plus d’argent est « bizarre ».

« Oh wow. Forbes est une de ces choses amusantes, tu sais? » Elle a commencé. « C’est comme si vous récompensez les gens pour leur richesse, c’est bizarre ! ou quelque chose du genre. C’est bizarre. Je ne me suis jamais habitué à ça, mais c’est comme, c’est un bel honneur. C’est gentil, c’est gentil.

Pendant plus de 10 ans, la sirène de la Barbare a dominé la planète pop avec ses innombrables tubes, de « Pon de Replay » (2005) à « Umbrella » (2007) en passant par « We Found Love » (2011), « Diamonds » (2012), « Work » (2016) ou « Wild Thoughts » (2017). Mais, à 31 ans, la star s’est muée en véritable femmes d’affaires et les conclusions du magazine Forbes sont sans appel : Rihanna est désormais la chanteuse la plus riche au monde, avec une fortune estimée à 600 millions de dollars ! Un capital juteux qui permet à l’égérie Dior de surclasser Madonna (570 millions de dollars), Céline Dion (450 millions) ou Beyoncé (400 millions).