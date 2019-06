Real Madrid: le message d’adieu d’Eden Hazard aux supporters de Chelsea

Le Real Madrid a officialisé vendredi l’arrivée attendue du Belge Eden Hazard, en provenance de Chelsea. Ce transfert, estimé à plus de 100 milions d’euros, est le premier gros coup depuis le retour de Zinedine Zidane à la tête de l’équipe. L’attaquant belge a posté sur Facebook un message d’adieu aux supporters des Blues.

Eden Hazard quitte Chelsea et rejoint le Real Madrid pour 5 ans. Les deux clubs se sont mis d’accord pour une transaction avoisinant les 100 M€. Le Belge de 28 ans aura passé 7 saisons sous le maillot des Blues (352 matches et 110 buts) où il a remporté deux Premier League (2015, 2017), une Coupe d’Angleterre en 2018, une League Cup en 2015 et deux Ligues Europa (2013, 2019).

---Publicité---

Mais avant de quitter la capitale anglaise, Hazard a tenu quelques mots pour les supporters des Blues :

« Vous savez que je vais rejoindre le Real Madrid. Ce n’est pas un secret, c’était mon rêve de jouer là-bas depuis que je suis tout petit. J’ai fait de mon mieux pour ne pas me laisser perturber par cette période de spéculations, notamment lors des 6 derniers mois » a-t-il déclaré sur sa page Facebook.

Hazard a poursuivi son texte, avec beaucoup d’émotion. « Les deux clubs ont un accord, et j’espère que vous comprendrez mon envie de découvrir un nouveau chapitre. Quitter Chelsea est la plus grande et la plus difficile décision de ma carrière. J’ai aimé chaque moment passé ici. Je n’avais que 21 ans quand je suis arrivé, je suis devenu un homme et grâce à vous, je suis devenu capitaine de la sélection belge. Il y a eu des moments difficiles, pour l’équipe ou pour moi, mais c’est le football professionnel ».

Une arrivée remarquée, qui a fait les beaux jours de Chelsea, qui a remporté plusieurs titres grâce au Belge. « Même quand nous ne jouions pas bien, j’ai toujours essayé de faire de mon mieux, et ça grâce à votre soutien. Tous les trophées, collectifs comme individuels, sont incroyables. Un jour je pourrai m’asseoir autour d’une bière et parler, ou rire, de mon penalty manqué qui nous donne le titre face à Palace. De mes buts contre Tottenham, Arsenal ou Liverpool »

« Chelsea et ses supporters seront toujours particuliers et je regarderai les résultats du club la saison prochaine. J’espère qu’on pourra s’affronter en Ligue des champions. Avant que je parte : encore merci à tout le monde au club. Je vous souhaite, à tous, le meilleur mes amis » a conclu Hazard.