RDC : Jean-Pierre Bemba annonce son retour pour ce mois de juin

L’ancien vice-président de la république démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba, a annoncé son retour dans son pays. Il a fixé la date du dimanche 23 juin pour faire son comeback sur sa terre natale.

C’est la saison des retours et des retrouvailles entre les congolais et leurs leaders de différents bords sociopolitiques. Après donc le retour de l’ancien gouverneur du Katanga Moise Katoumbi, il y a quelques jours, c’est au tour de Jean-Pierre Bemba de rentrer au bercail. « Mes Chers Compatriotes. C’est avec joie et enthousiasme que je vous annonce mon retour à Kinshasa, le dimanche 23 juin 2019 à 10 h 00 », a publié Jean-Pierre Bemba sur son compte Twitter. Il a ajouté aussi qu’il a « hâte de vous retrouver pour que nous puissions ensemble renforcer l’unité de vue et d’action pour un Congo prospère ».

Jean-Pierre Bemba a quitté le Congo le 1er août 2018 après être venu déposer ses dossiers pour candidater à la présidentielle de décembre de la même année. Il n’a pas pu concourir pour des raisons de condamnations qui ont fait que la commission électorale a rejeté son dossier. Pour rappel, Jean-Pierre Bemba, fondateur du MLC (Mouvement de libération du Congo), avait été condamné en première instance à dix-huit ans de prison par la cour pénale internationale (CPI), le 21 mars 2016.

Deux ans après il a été acquitté par la juridiction internationale en juin 2018 puis libéré. Bemba réclame 68 millions d’euros pour dédommagements pour avoir passé 10 ans en prison avant d’être reconnu innocent et acquitté.