RDC: 26 militants de l’Etat islamique tués par l’armée près de Beni

L’armée de la République démocratique du Congo a déclaré que ses forces avaient tué jeudi, 26 rebelles soupçonnés d’avoir des liens avec l’Etat islamique.

Les soldats ont engagé les rebelles dans une fusillade dans un village proche de la ville de Beni, une zone où plus d’une douzaine de milices différentes et des gangs armés associés opéreraient, et l’épicentre de la pire épidémie d’Ebola dans le pays. Le général Leon-Richard Kasonga, porte-parole de l’armée pour l’est du Congo, a déclaré que les insurgés des Forces démocratiques alliées (ADF) avaient attaqué une position militaire dans le village Ngite et que des soldats avaient riposté et s’étaient engagés à leur poursuite. « Vingt-six rebelles ont été neutralisés par l’armée et leurs corps ont été retrouvés », a-t-il déclaré à des journalistes à Goma.

Les ADF n’ont jamais revendiqué l’allégeance à un Etat islamique, mais des témoins ont déclaré que le groupe congolais avait lancé le mois dernier une attaque à Bovata, revendiquée par l’EI. Le groupe djihadiste a décrit cette attaque comme la première dans le pays.

Les ADF, à l’origine, un groupe extrémiste inspiré par les salafistes ougandais, opèrent le long de la frontière entre le Congo et l’Ouganda depuis plus de deux décennies. Des groupes armés rivaux restent actifs dans des poches de l’est du Congo longtemps après la fin officielle d’une guerre de 1998-2003 au cours de laquelle des millions de personnes sont mortes. L’insécurité autour de Beni sape également les efforts pour contenir l’épidémie d’Ebola, qui a tué près de 1 300 personnes depuis le mois d’août. Des miliciens ont attaqué un hôpital dans la ville voisine de Butembo le mois dernier et ont tué un médecin camerounais travaillant pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS).