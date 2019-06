Procès Héritage Johnny Hallyday: ce conseil d’André Boudou à sa fille Laeticia

André Boudou, père de Laeticia Hallyday a donné quelques conseils à sa fille dans la bataille judiciaire qu’elle mène contre les aînées de son défunt mari Laura Smet et David Hallyday.

André Boudou et sa fille Laeticia Hallyday se sont réconciliés le 14 juin 2019 en France après plus de 600 jours de mésentente. Il a même pu consulter le dossier de l’affaire qui oppose Læticia Hallyday à David et Laura. Selon Closer, lors de leur rencontre, Laeticia qui a vraiment décidé de tourner la page des embrouilles avec son père, lui a même demandé son avis dans l’affaire judiciaire qui l’oppose à Laura et David, les aînés du rockeur qui réclament une partie de l’héritage de leur père Johnny Hallyday.

Dans son édition du vendredi 21 juin 2019, Closer rapporte que André Boudou a pu consulter le dossier en se rendant chez maître Amir-Aslani, l’avocat de sa fille. Pour lui, la seule solution est l’apaisement. C’est pourquoi, André Boudou a conseillé à sa fille de tenter d’apaiser la solution avec David Hallyday et Laura Smet.

Pour rappel, le 28 mai 2019, la justice française s’est déclarée compétente pour connaître de l’affaire héritage Johnny Hallyday en indiquant que le défunt chanteur était un résident français contrairement aux arguments de Laeticia qui voulait qu’il soit américain. Avec cette décision du tribunal de Nanterre, les aînés de Johnny ne peuvent pas être déshérités par leur père. Suite à cette décision, Laeticia Hallyday par la voix de son avocat, a tout de suite fait appel.