Priyanka Chopra fâchée contre Meghan Markle ? Elle n’a jamais rendu visite à Archie

Après un passage en France, pour le Festival de Cannes et en Ethiopie, pour sa mission avec l’Unicef, Priyanka Chopra est allée en Angleterre. Avec son mari Nick Jonas, Priyanka Chopra serait partie rendre visite au petit Archie, selon des médias britanniques. « Mais cette histoire est fausse », rétorque l’actrice , chanteuse et mannequin indienne.

Selon les informations d’Emily Andrews, correspondante royale pour le magazine The Sun, Priyanka Chopra a profité de sa visite en Angleterre pour voir son amie Meghan Markle, à Windsor (où la duchesse réside avec le prince Harry, à Frogmore Cottage). Accompagnée de son époux Nick Jonas, elle aurait rencontré le bébé de la duchesse de Sussex, Archie, né le 6 mai dernier. « Ils ont trouvé que le bébé Archie était tout simplement adorable, et que Meg adorait sa nouvelle vie », peut-on lire dans The Sun. Une fausse déclaration a répondu l’actrice.

While these are great gift ideas… this story is untrue, and I was actually in town for work. I hope whoever this "source" is starts checking their facts more often. https://t.co/S2sDlEiLaZ — PRIYANKA (@priyankachopra) May 31, 2019

Priyanka Chopra rétablit la vérité sur les réseaux sociaux.

Très étonnée de découvrir le compte rendu de ces émouvantes retrouvailles, Priyanka Chopra a révélé sur son compte Twitter que cette source était très mal informée. Si elle était bien en Angleterre, elle n’est absolument pas allée saluer Meghan Markle et son bébé Archie. « Ce sont de bonnes idées cadeaux… Mais cette histoire est fausse, et je me trouvais en fait là-bas pour le travail. », a-t-elle précisé. Vexée que son amie ne se soit pas déplacée pour son mariage avec Nick Jonas, l’actrice n’aurait donc pas vraiment enterré la hache de guerre.

En effet, Priyanka Chopra et Meghan Markle étaient brouillées. L’actrice avait été vexée que la duchesse ne vienne pas à son mariage avec Nick Jonas en Inde, alors qu’elle s’était elle déplacée pour assister à l’union du couple princier quelques mois plus tôt. Un différend qui visiblement n’est pas réglé malgré la naissance du fils de Meghan et Harry.

Élue Miss Monde 2000, Priyanka Jonas est une actrice, chanteuse et mannequin indienne. Elle commença sa carrière d’actrice juste après être couronnée la plus belle fille au monde. Ses succès commerciaux en font une actrice notable du cinéma indien contemporain.

Elle est ensuite révélée au grand public international grâce à son interprétation du rôle principal de la série américaine Quantico.