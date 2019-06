Prince William: sa supposée maîtresse, Rose Hanbury rivalise avec Kate Middleton (photos)

Rose Hanbury, la supposée maîtresse du prince William a fait son retour triomphal lundi 3 juin 2019 au banquet donné au palais de Buckingham en l’honneur de la visite du président américain, Donald Trump. Une apparition qui a tourmenté la duchesse de Cambridge qui a gardé ses distances.

La prétendue maîtresse du prince William, Rose est apparue lundi 3 juin 2019 au palais de Buckingham pour participer au banquet donné en l’honneur de Donald Trump. C’était la stupeur pour Kate Middleton. Comme l’épouse du prince William, Rose a également choisi une robe blanche (très) décolletée pour son grand retour.

La future reine d’Angleterre Kate Middleton, mère de trois enfants s’est affichée pour la première fois depuis octobre 2018 dans un diadème au banquet d’État à Buckingham Palace pour la visite officielle du président Donald Trump au Royaume-Uni. Son diadème «Lover’s Knot» va de pair avec ses boucles d’oreilles à franges en saphir et diamants. La future reine mère a assisté au banquet aux côtés de son mari, le prince William.

Amies avant, et désormais ennemies sans aucun doute, les deux femmes n’étaient pas placées à la même table pour déguster leur dîner selon Voici. Et pourtant, par le passé, le couple de Cholmondeley avait déjà été convié à des dîners d’État mais ne s’y rendait plus depuis le scandale provoqué par les médias.

Pour rappel, The Sun a révélé il y a quelques semaines que Rose aurait en effet eu une relation avec le prince William lorsque Kate était enceinte de leur dernier enfant, Louis. « Tout le monde sait que Kate et Rose ont eu une terrible brouille. Elles étaient proches mais ce n’est plus le cas. » indique le média. « Kate a été claire, elle ne veut plus les voir et veut que William les fasse disparaître, malgré leur statut social. » a t-il ajouté soulignant que la jeune femme avait été mystérieusement écartée des événements mondains et vivait dans sa propriété de Norfolk.