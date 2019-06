Prince William: sa prétendue maîtresse, Rose Hanbury et Kate Middleton évitent le drame

Lundi 3 juin 2019, lors du banquet donné par la reine en l’honneur de la visite de Donald Trump, Rose Hanbury et Kate Middleton ne sont pas restée à la table.

Connues comme les meilleures amies, plus rien ne va entre l’épouse du prince William Kate Middleton et sa supposée maîtresse Rose Hanbury. Cette dernière a fait son retour triomphale au devant de la scène royale alors que Kate Middleton et le prince William assistaient à un banquet donné par la reine en l’honneur de la visite de Donald Trump. Mais à la surprise générale, la duchesse de Cambridge et sa supposée rivale n’étaient pas assises à la même table. Selon le magazine gala, Rose Hanbury était assise entre Jeremy Fleming, chef des communications du gouvernement britannique, et Ralph Speth, directeur général de Jaguar Land Rover tandis que son époux était placé à côté de la duchesse de Gloucester.

---Publicité---

Il y a quelques mois, les rumeurs prêtaient à Rose Hanbury une liaison extra-conjugale avec le prince William comptait. Le médi indique que sa présence n’a rien d’étonnant. En cause, la rivale de Kate, Rose Hanbury est mariée à David Rocksavage, Lord Grand-Chambellan de la reine qui fait partie des plus grands officiers d’Etat du Royaume-Uni.