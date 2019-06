Prince William: Kate Middleton dans une colère noire contre sa supposée maîtresse

Kate Middleton est entrée dans une colère noire contre la marquise Rose Hanbury, la supposée maîtresse du prince William.

Bien décidée à ne pas se laisser faire, Kate Middleton est passée à l’action depuis l’annonce de l’infidélité du prince William. En effet, en début d’année 2019, des rumeurs particulièrement insistantes ont évoqué une possible infidélité de William qui aurait eu une liaison avec une amie de son épouse : la marquise Rose Hanbury. Plutôt que de commenter ces rumeurs, kate a décidé d’éloigner au maximum sa rivale de sa vie.

Et puis, la gourde d’eau qui a fait déborder le vase, est cette présence indésirable de Rose à Buckingham Palace pour le dîner donné en l’honneur de Donald Trump par la reine Elisabeth II. Voir débarquer la maîtresse de son époux l’a mis dans une colère noire indescriptible. Comme l’indique Woman’s Day, Kate Middleton , 37 ans et mère de trois enfants George, Charlotte et Louis aurait alors donné des consignes précises. « Faire en sorte que la marquise ne l’approche à aucun moment et l’asseoir le plus loin d’elle possible. Le tout évidemment en restant le plus discret possible pour ne pas attiser les rumeurs » précise le média.

On se rappelle que quelques jours après les rumeurs Kate et William se sont montrer plus complices que jamais afin de relancer leur couple perturber par la supposée infidélité du prince William.