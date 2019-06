Prince Louis: son terrible impaire commis aux 93 ans de la reine Elisabeth II

Le plus jeune fils du prince William et de Kate a fait son premier engagement royal le samedi 8 juin 2019 lors de la célébration des 93 ans de la reine Elisabeth II. Prince Louis qui a volé la vedette à Meghan Markle et Kate a dévoilé devant les participants son péché mignon.

Samedi 8 juin 2019, la reine Elizabeth II a célébré ses 93 ans bien qu’elle soit née en avril. Elle respecte ainsi la tradition vieille de plus de 150 ans qui consiste à célébrer les anniversaires des souverains en juin pour profiter d’une météo clémente. Après le défilé, tous les regards se sont tournés vers Louis, 1 an, le dernier fils de Kate Middleton et du prince William. L’enfant a pu s’exercer au salut royal, une tradition bien britannique.

Durant ces quelques minutes hyper médiatisées, le bambin a tout de même commis un terrible impair. Il n’a en effet pas pu s’empêcher de sucer son pouce, ses parents s’empressant de lui rappeler les bonnes manières devant son frère et sa soeur.