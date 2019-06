Prince Louis: ses vagues lors de son premier engagement royal (photos)

Lors du Trooping the Colour 2019, le Prince Louis a fait des vagues lors de son premier engagement royal. Il a été accompagné de sa mère Kate Middleton, duchesse de Cambridge, pour la célébration de l’anniversaire de la reine Elisabeth II.

Le prince Louis a salué la foule alors qu’il assistait à son premier engagement royal à Trooping the Colour. Le fils de Kate et du prince William a fait une vague effrontée aux côtés de sa sœur la princesse Charlotte depuis une fenêtre du palais de Buckingham. Les enfants n’ont pas participé à la parade en calèche où Kate Middleton, Meghan, Harry et Camilla ont tous voyagé en calèche.

En effet, la couleur à trooping a toujours été célébrée dans la première moitié de Juin de chaque année depuis sa conception en 1748, lorsque le roi Edouard VII ne voulait pas de sa célébration officielle d’anniversaire en Novembre car le temps était trop froid. Selon The Mirror, les femmes royales avaient l’air élégant dans leurs tenues avec la reine vêtue d’une robe en tweed Angela Kelly dans les tons de rose pâle, jaune menthe et or et d’un chapeau assorti de Mme Kelly. Le chef de l’Etat portait également un badge de la brigade des gardes.