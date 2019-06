Prince Harry: Meghan Markle « chasse » son ami d’enfance Tom Inskip

La duchesse de Sussex Meghan Markle fait la loi à Frogmore Cottage. C’est l’accusation faite par la présentatrice Lizzie Cundy dans The Sunet. Elle soupçonne Meghan de couper Harry de certains de ses amis d’enfance et Tom Inskip serait en tête de liste.

Meghan Markle régnerait en maître absolu sur le cœur du prince Harry. C’est l’information dévoilée par la présentatrice britannique Lizzie Cundy. Selon ses confidences au média The Sun, Meghan Markle aurait forcé son compagnon à couper les ponts avec certains de ses «solides» amis. «Comme je suis amie avec beaucoup de copains de Harry, je sais qu’elle fait en sorte de les tenir à l’écart, confie l’animatrice de 49 ans. C’est notamment le cas pour l’un d’eux avec qui il a pourtant fait les 400 coups. C’était un ami fidèle mais il a été bien évincé.» a t-elle indiqué. Il s’agirait de Tom «Skippy» Inskip, ami de toujours, fils bien né d’un proche du prince Charles (Owen Inskip), camarade de classe dans le prestigieux pensionnat de Eton.

Il y a quelques semaines, le magazine anglais Tatler l’annonçait comme persona non grata au sein du groupe d’amis de Meghan et Harry. En cause, il aurait demandé à Harry s’il était bien sûr de faire le bon choix en épousant Meghan. «Durant une discussion en tête-à-tête, Tom a demandé à Harry si sa décision ne relevait pas plutôt du désir que de l’amour et lui a suggéré d’attendre un peu avant de complètement s’engager» détaille une source proche de la famille royale.

«Meghan ne voulait pas de Tom ni de sa femme Lara à son mariage mais Harry a insisté. Cependant, ils n’ont pas été invités à la soirée, ce qui n’était pas délicat car tous leurs amis mutuels étaient, eux, de la fête» a ajouté la même source dans les colonnes de Tatler.

Aux dernières nouvelles, Harry serait en train de renouer avec son ami, Tom Inskip. Selon la presse anglaise, il serait l’une des premières personnes que le duc de Sussex aurait appelé après la naissance d’Archie Harrison.