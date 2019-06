Présidentielle en Mauritanie: deux opposants saisissent le conseil constitutionnel pour annulation

Deux candidats de l’opposition mauritanienne demandent l’annulation de l’élection présidentielle qui a vu la victoire du général Mohamed Ghazouani, candidat du parti au pouvoir.

Le Conseil constitutionnel mauritanien a enregistré deux recours en annulation du scrutin tenu samedi 22 juin dont les résultats officiels donnent vainqueur, l’ex-ministre de la défense et bras droit du président sortant. En effet, Biram dah Abeid et Sidi Mohamed Ould Boubacar, arrivés respectivement en deuxième et troisième position, ont introduit mardi un recours en annulation du scrutin devant le Conseil constitutionnel. Les deux candidats malheureux exigent l’organisation d’une nouvelle élection avec une nouvelle Céni et en présence d’observateurs crédibles à leurs yeux.

Après la présidentielle du samedi, le candidat Mohamed Ghazouani s’est autoproclamé en fin de journée avant le verdict du conseil constitutionnel le lendemain. A l’annonce de ces résultats, les quatre candidats de l’opposition ont, dans une sortie commune, dénoncé ce qu’ils qualifient de coup d’Etat constitutionnel. Ils ont ensuite appelé le peuple mauritanien à manifester pour exiger la vérité des urnes. Dans la capitale Nouakchott, des heurts ont éclaté entre forces de l’ordre et des manifestants pro-opposition. Le pouvoir, par la voix de son ministre de l’intérieur accuse des « mains étrangères » d’être responsable du chaos survenu dans la capitale.