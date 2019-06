Présidentielle en Côte d’ivoire: Alassane Ouattara dévoile la date du scrutin

En Côte d’ivoire, le président Alassane Ouattara se prononce sur la tenue de l’élection présidentielle. Face à une délégation des sénateurs, le chef d’Etat a rassuré de la tenue de cette élection le 28 octobre 2020.

A 16 mois de la présidentielle de 2020, le président ivoirien a levé un coin sur ce grand événement historique qui confirmera à coup sûr la recomposition de la classe politique du pays. Recevant une délégation du Sénat conduite par son président Jeannot Ahoussou Kouadio, le Chef de l’Etat a soutenu que la présidentielle se tiendra le 28 octobre prochain comme indiqué par la constitution ivoirienne. « Nous sommes à seize mois des élections présidentielles, et elles auront lieu comme prévu par la constitution le 28 octobre prochain« , a indiqué le président Ouattara.

Pour ce qui est de la transparence et de l’intégrité dudit processus, le chef de l’exécutif n’est pas passé sous silence. « Je vous donne l’assurance que l’élection présidentielle de 2020 aura bien lieu le 28 octobre 2020 et rien ne pourra s’opposer à cela. Et je veux aussi vous donner l’assurance que cela se fera dans la paix. Il n’y aura aucun problème en 2020 parce que les élections seront démocratiques et transparentes » a fait savoir ADO.

S’il n’a pas encore déclaré sa candidature, la nouvelle constitution lui donne la possibilité de se représenter une troisième fois. Vu les agissements de ces derniers mois et la recomposition annoncée de la classe politique, ce scrutin suscite un intérêt particulier auprès des observateurs nationaux et internationaux de l’actualité socio-politique en Côte d’Ivoire.