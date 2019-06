Côte d’Ivoire-présidentielle 2020 : un émissaire de l’ONU chez Ouattara et Bédié

La présidentielle de 2020 s’annonce très disputée entre les différentes formations politiques en Côte d’Ivoire. Soucieux de la bonne organisation dudit scrutin, l’Organisation des nations unies a dépêché un émissaire chez le chef d’Etat ivoirien.

Le contexte sociopolitique délétère à Abidjan est suivi de près à New York. Ce mercredi 26 juin, le représentant spécial du secrétaire général des Nations-Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas était au cabinet du président Alassane Ouattara. Entre autres sujet abordé : la présidentielle de 2020. « Tout le monde doit redoubler d’efforts pour que le prochain scrutin présidentiel soit synonyme de succès et de paix pour tout le peuple ivoirien », a déclaré le ghanéen avant d’ajouter que cette élection constitue « une étape majeure dans la consolidation de la démocratie et le développement » du pays.

A sa sortie d’audience, le diplomate n’a pas manqué de rappeler les enjeux sécuritaires dans la sous-région et le rôle que joue la Cote d’Ivoire dans le processus de consolidation de la paix. « La sécurité régionale et la nécessité de renforcer la coordination entre acteurs et partenaires régionaux pour faire face aux défis liés à la sécurité et au développement ». D’autant plus que la « la Côte d’Ivoire joue un rôle très vital dans la consolidation de la paix et la sécurité dans la sous-région » a martelé l’émissaire d’Antonio Guterres. Avant de s’envoler du sol ivoirien, Ibn Chambas s’est aussi entretenu avec le chef de fil de l’opposition Henri Konan Bédié. Il importe de rappeler que la présidentielle est constitutionnellement prévue pour le 24 octobre 2020 en Côte d’ Ivoire. Une date récemment confirmée par ADO.