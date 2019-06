Préparatif de la Can: le Bénin gagne la Guinée en amical

Les Ecureuils du Bénin ont joué leur premier match amical ce mardi 11 juin face à la Guinée. Au terme de la compétition, les poulains de Michel Dussuyer ont pris de l’avance sur leurs adversaires grâce à une réalisation du capitaine.

Un but à zéro pour le Bénin. C’est le score de la compétition qui a opposé les Ecureuils du Bénin à la Guinée. Très tôt, à la 30è minute, Steve Mounier a marqué un but mais le gardien de but guinéen avait commis une faute sur le joueur. L’arbitre marocain n’avait pas jugé utile de laisser l’avantage au Bénin. Il refusa le but puis accorde un coup franc à ceux-ci. C’est alors que Stéphane Sessègnon a crucifié le gardien en marquant le seul et unique but de la partie.

Au retour des vestiaires, les guinéens ont pris le contrôle du match sans pouvoir arriver à égaliser. C’est le signe d’un bon début pour le Onze national même si le jeu n’est pas encore à la taille de l’enjeu. Michel Dussuyer saura déplacer certains pions pour que l’équipe se mette totalement en confiance pour affronter ses adversaires dès le 25 juin prochain.

Le Bénin rencontre la Mauritanie dans une semaine pour le dernier match amical avant de rallier l’Egypte.