Premier buteur – CAN 2019 : qui est Trezeguet ?

Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan (24 ans), plus connu sous le nom de Trezeguet pour sa ressemblance avec David Trezeguet (international français) est un milieu de terrain très remuant évoluant sous les couleurs de Kasımpaşa SK en Turquie. Unique buteur contre le Zimbabwe en ouverture de la CAN, le vendredi 21 juin, il a mis fin à une série de quatre matchs (TTC) sans le moindre but.

Ce but à la 41e contre les Warriors restera à coup sur exceptionnel pour le jeune Pharaon. Car, il sort l’équipe des griffes de la pression des supporters et offre trois points précieux à une Nation. Mieux, il devrait avoir plus de valeur que les 9 inscrits en 34 matchs en Super Lig cette saison.

Auteur de son 6e but ( 36 matches) en sélection, Trezeguet a donné du fil à retordre à la défense des Warriors jusqu’à sa sortie (81e). Après trois saisons entre 2012 et 2015 sous les couleurs d’Al Ahly, il a pausé ses valises en Belgique. Il a d’abord mis son talent au service d’Anderlecht (2015-2016), mais les choses ne tournent pas bien pour lui. Trezeguet n’est apparu que 7 fois.

La concurrence aidant, il va la saison suivante connaître sa pire apparition avec une écurie (1 match). Alors il décide de franchir un palier et Mouscron lui ouvre les bras. Millésime 2016-2017, il le leur rend bien avec 6 buts en 26 matchs. Et le voilà dans sa deuxième saison en Super Lig (65 matchs avec Kasimpasa pour 22 buts).

Trezeguet a ouvert seul le bal des buteurs, alors qu’en 2017, le match d’ouverture a accouché d’un score de 1-1 entre le Gabon et la Guinée-Bissau. Le deuxième match joué le même jour s’est terminé sur le même score entre le Cameroun et le Burkina. Toutefois, Pierre-Emerick Aubameyang (52e) a été le premier buteur.