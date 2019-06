Papa fier, prince William joue affectueusement avec Louis (photos)

Le prince William a été aperçu avec Louis en train de jouer. Le duc de Cambridge a posté la photo sur le compte Twitter du Kensington Palace.

Le prince William a partagé une photo adorable de lui jouant avec Louis aux côtés d’une image avec son propre père à l’occasion de la fête des pères. Le duc de Cambridge regarde le petit prince avec émerveillement alors que le jeune garçon est assis sur une balançoire dans le jardin du Kate Show RHS Chelsea Flower. Louis , lui, regarde intensément dans les yeux de son père alors qu’il se tient à son bras.

Les photos, prises par Matt Porteous, ont été publiées par le palais de Kensington alors que la duchesse faisait la promotion de son jardin inspiré par son enfance et visant à encourager les enfants à jouer en plein air au profit de leur santé mentale et de leur développement. Sur une photo, Louis, souriant, qui a fêté son premier anniversaire en avril, trottine avec une branche dans la main alors que papa le prince William sourit et le surveille de près. Ses frères et sœurs, le prince George, cinq ans, et la princesse Charlotte, quatre ans, ont été vus se balançant les pieds nus au-dessus d’un jet d’eau pendant leur journée.

Les jeunesses royales ont mis la corde à l’épreuve, avec Charlotte en train de tourner et William, 36 ans, équilibrant Louis au-dessus du ballon.