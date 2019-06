Oswald Homeky: « A partir de maintenant, nous pouvons rêver gagner cette CAN »

« Le Bénin peut rêver gagner la CAN« . C’est en substance les premiers mots du ministre béninois des Sports, Oswald Homeky, après le match nul des Écureuils face aux Blacks Stars du Ghana le 25 juin 2019 à Ismaïlia en Egypte.

Contrairement aux éditions précédentes, le Bénin n’est pas venu en promenade à la CAN cette année. « Faire douter les grandes équipes« , « Créer la surprise« , « Aller le plus loin possible dans la compétition » et pourquoi pas « Remporter la coupe« . Telles sont les ambitions nourries pas les Écureuils du Bénin pour cette 32è édition de la CAN Egypte 2019.

Après leur match nul face aux Blacks Stars du Ghana, l’un des favoris de la compétition, le ministre Homeky est allé féliciter les joueurs béninois pour leur première belle prestation, leur engagement. Il a aussi et surtout salué le sang froid dont les joueurs béninois ont fait montre tout au long du match face à l’adversaire.

« (…) On avait dit que nous ne venons pas ici pour s’amuser. On est petit, ce n’est pas grave, mais sur le terrain, on va montrer qu’on est venu écrire l’histoire. (…) Je pense qu’à partir de maintenant, nous pouvons rêver de tout et même de gagner cette coupe« , a déclaré le ministre Homeky.

Le 29 juin, le Bénin sera face à la Guinée Bissau lors de la deuxième journée des phases de groupe avant d’affronter le tenant du titre, le Cameroun, le 02 juillet pour le compte de la troisième journée. Après avoir mis le Ghana en difficulté, les Écureuils du Bénin comptent déjà jouer le 29 juin leur qualification pour les huitièmes de finale de cette CAN.