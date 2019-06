ONU: le nigérian Tijjani Muhammad-Bande élu président de l’Assemblée Générale

Ce mardi 04 Juin 2019, le représentant permanent de la République Fédérale du Nigéria, le diplomate Tijjani Muhammad-Bande, a été choisi par ses pairs, pour être le prochain président de l’Assemblée Générale des Nations-Unies. Cette élection est faite par acclamation lors de la 87ème séance plénière de l’Assemblée à New York.

L’Assemblée générale des Nations-Unies est l’un des six organes principaux des Nations-Unies, le seul dans lequel tous les États Membres ont le même pouvoir : un état, une voix. Ce forum unique compte des représentants des 193 États Membres de l’ONU qui y discutent et coopèrent sur tout un éventail de questions internationales citées dans la Charte des Nations Unies, comme le développement, la paix et la sécurité, le droit international, etc…

La présidence de l’Assemblée générale des Nations Unies change chaque année entre les cinq groupes géographiques à savoir Afrique, Asie, Europe de l’Est, Amérique latine et Caraïbes, et Europe de l’Ouest. Réuni à la 87ème séance plénière de l’Assemblée à New York ce mardi 04 Juin 2019, c’est l’ambassadeur Tijjani Muhammad-Bande, le représentant permanent du Nigéria qui est élu par acclamation, parce que seul candidat à ce poste, pour remplacer Mme María Fernanda Espinosa Garcés, de l’Équateur, présidente sortante, dès septembre 2019 où tous les États Membres se rassemblent dans la Salle de l’Assemblée générale à New York pour une session annuelle.

A l’issu de cette élection, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a félicité Muhammad-Bande et lui a rappelé les défis de l’heure dans le monde, surtout ceux du continent africain, tels que le Sahel et le bassin du lac Tchad.

Quant à l’élu, il s’est donné comme priorité la pleine mise en œuvre des mandats existants et du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Selon l’ONU, il s’est engagé à promouvoir des partenariats avec toutes les parties prenantes pour réaliser « nos objectifs communs » et assurer la paix et la prospérité.

Rappelons que, Tijjani Muhammad-Bande est le deuxième nigérian à occuper ce poste après Joseph Garba, officier militaire et diplomate à la retraite, qui a dirigé l’organe entre 1989 et 1990.