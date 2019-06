OMS: le monde entre dans la « prochaine phase » des maladies mortelles

Le monde entre dans une « nouvelle phase » où de grandes épidémies de maladies mortelles comme Ebola sont une « nouvelle normalité », a prévenu l’Organisation mondiale de la santé.

Les précédentes épidémies d’Ebola ont touché un nombre relativement petit de personnes. Mais la République démocratique du Congo est confrontée à la deuxième plus grande épidémie jamais enregistrée, à peine trois ans après la fin de la plus grande épidémie au monde. L’OMS a déclaré que les pays et autres organismes devaient se concentrer sur la préparation à de nouvelles épidémies mortelles. Il a également été signalé qu’environ un quart des infections à Ebola dans l’est du Congo resteraient non détectées ou seraient détectées trop tard, a déclaré un expert de l’OMS.

Cependant, l’OMS, dans une mise à jour hebdomadaire parue ultérieurement, a indiqué qu’il y avait des « signes précoces » d’un relâchement de l’intensité de la propagation du virus après des semaines d’insécurité qui ont limité l’accès aux communautés et interrompu la vaccination.

Quelque 2 025 cas et 1 357 décès ont été enregistrés depuis le début de l’épidémie en août dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri en République démocratique du Congo, a déclaré le Dr Mike Ryan, directeur exécutif du Programme de l’OMS pour les urgences de santé. Il s’agit de la deuxième plus grave épidémie de virus jamais enregistrée.

Quelque 88 infections ont été détectées au cours de chacune des deux dernières semaines, alors qu’elles avaient atteint un sommet de 126 par semaine en avril, et les équipes de l’OMS vérifient 15 000 contacts suspects chaque jour, à la recherche de symptômes, a-t-il ajouté. « Nous pensons, laissez-moi être très prudent ici, nous pensons que nous détectons probablement plus de 75% des cas. Nous manquons peut-être jusqu’à un quart des cas », a déclaré le Dr Ryan lors d’un point de presse à Genève. « Nous devons détecter plus tôt les cas, avoir une identification plus exhaustive des contacts », a-t-il déclaré.

Environ 90% des personnes potentiellement exposées au virus ont accepté d’être vaccinées, ce qui s’est avéré efficace, a-t-il déclaré. « Ce ne sont pas eux qui importent maintenant, ce sont les 10% qui ne le sont pas, car tous nos cas proviennent de ce groupe. » Plus de 130 000 personnes ont été vaccinées à ce jour, selon les chiffres congolais. L’épidémie n’est « pas hors de contrôle, mais elle n’est certainement pas sous contrôle », a-t-il déclaré. Il se propageait rapidement dans la zone rurale de Mabalako et à un moindre taux dans la ville de Butembo. Un tiers des cas identifiés sont des personnes décédées sans avoir été admises dans des centres de traitement du virus Ebola, a indiqué le compte rendu de l’OMS. Le Dr Ryan a déclaré que les risques pour les travailleurs humanitaires avaient récemment diminué, mais avait signalé une attaque meurtrière contre des civils plus tôt cette semaine. Un responsable local a déclaré que 13 civils avaient été tués lundi dernier lors d’une attaque des forces démocratiques alliées, un groupe qui serait lié à l’EI.

Un engagement politique accru est nécessaire pour lutter contre l’épidémie d’Ebola, a déclaré le Dr Ryan. « Nous avons besoin que le gouvernement communique avec l’opposition, nous avons besoin d’une approche de tous les partis. Nous avons besoin d’une seule voix des dirigeants congolais à propos de cette épidémie. » Le Dr Josie Golding, responsable des épidémies au Wellcome Trust, a déclaré à la BBC que le monde avait besoin de mieux se préparer à de telles épidémies. « Avec Ebola en Afrique de l’Ouest, c’était la mobilité des personnes et des frontières poreuses, c’est maintenant le monde dans lequel nous vivons, cela ne s’arrêtera pas », a-t-elle déclaré. Le changement climatique pourrait entraîner plus d’épidémies telles que le choléra au Mozambique après le cyclone Idai, a-t-elle déclaré. Mais elle espère que les maladies résultant de crises humanitaires ne seront pas une nouvelle normalité. »La préparation doit être améliorée, nous pouvons voir les mouvements de population et le changement climatique, nous pouvons en voir beaucoup venir, et nous avons besoin de plus de ressources pour planifier et préparer. »