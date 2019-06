Officiel: la finale de la Ligue des champions de la CAF sera rejouée sur terrain neutre !

La finale retour de C1 africaine entre l’Espérance Tunis et le Wydad Casablanca sera rejouée sur terrain neutre, a annoncé ce mercredi la CAF.

Nouveau coup de tonnerre sur le football africain ! La finale retour de la Ligue des champions de la CAF 2018/19, disputée entre l’Espérance Tunis et le Wydad Casablanca, qui avait été interrompue pour cause de défaillance du VAR, va être rejouée, sur terrain neutre, après la CAN, qui aura lieu en Egypte du 21 juin au 19 juillet, a annoncé l’Espérance de Tunis, alors que la CAF avait réuni un communiqué exécutif d’urgence. C’est d’ailleurs sur le sol égyptien que la rencontre devrait être rejouée.

Après s’être séparés sur un match nul au Maroc, à l’occasion de la finale aller (1-1), les deux formations s’étaient retrouvées à Radès pour en découdre. Mené 1-0, le Wydad s’était vu refuser un but pour une position de hors-jeu inexistante. L’arbitre de la rencontre n’avait alors pas fait appel à l’arbitrage vidéo, précisant qu’il ne fonctionnait pas. Les joueurs du WAC avaient refusé de reprendre la partie et la rencontre avait alors été interrompue, jusqu’à ce que les officiels ne décident de mettre un terme définitif au match et de titrer le club tunisien.

La CAF a décidé de faire REJOUER le match retour #ESTWAC dans un pays neutre Le score du match aller est maintenu. La rencontre se jouera après la #CAN2019 L'Espérance va saisir le TAS et contester cette mascarade UNE HONTE ABSOLUE ! pic.twitter.com/zpDCCL5mMD — Espérance de Tunis 🇧🇪 💯⭐⭐⭐⭐ (@EsperanceSTunis) June 5, 2019

Au vu de cette mascarade à laquelle on assiste en ce moment, la seule décision que doit prendre cette commission c'est la dissolution du comité incompétent de Ahmad Ahmad. Du sang neuf et propre s'impose ! pic.twitter.com/6fP1OA4jWT — Espérance de Tunis 💯 (@ESTuniscom) June 5, 2019