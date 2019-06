Nouveau look de Rihanna: Sexy et glamour drapée dans une écharpe en cuir verte forêt

Rihanna joue la carte sexy sur scène comme à la maison. Dans sa dernière publication sur son compte Instagram, elle s’est revêtue d’une écharpe en cuir verte forêt.

Difficile de résumer Rihanna aujourd’hui. La chanteuse, très sublime, s’est affichée vêtue uniquement d’une écharpe en cuir au ton vert forêt.

La businesswoman et PDG de Fenty légende sa photo en écrivant : « when it’s laundry day, but you found a leather scarf. » Cela se traduit littéralement en « quand c’est le jour de la lessive, mais vous avez trouvé une écharpe en cuir. » Pointe d’humour de la part de Riri, qui se prend au jeu pour le média Interview Magazine.

La publication de Rihanna dépasse les 3 300 000 j’aime. Les internautes, enthousiastes , sont vraiment très nombreux à commenter la photo.

A 31 ans, Robyn Rihanna Fenty a amassé davantage que ses aînées Madonna (570 millions), Céline Dion (450 millions) et Beyoncé (400 millions), dont le mari Jay-Z vient de devenir le premier rappeur milliardaire. Chanteuse, créatrice de maquillage et de lingerie et première femme noire à diriger une maison de couture de luxe, Rihanna vient de décrocher le titre de chanteuse la plus riche au monde avec une fortune estimée à 600 millions de dollars, a indiqué mardi le magazine Forbes.