« Nous allons jouer contre une équipe du Bénin de qualité »: André Ayew, capitaine du Ghana

Le Bénin effectue son entrée dans la CAN 2019 ce mardi contre le Ghana (21h, heure du Bénin). En conférence de presse, lundi 24, André Ayew, le nouveau capitaine du Ghana a évoqué le niveau d’une équipe béninoise qui n’est pas à sous estimer.

Ce mardi 25 juin à Ismaïlia en Egypte, le Bénin affronte le Ghana pour son entrée en lice dans cette CAN 2019. Ce match du groupe F marque la fin de la première journée des phases de poules. Le coup d’envoi entre les Blacks Stars et les Écureuils sera donné à 21 heures, heure béninoise.

En conférence de presse d’avant-match au stade Ismaïlia, le capitaine des Black Stars, Andre Ayew, est convaincu que le Ghana dominera les écureuils. “Depuis 2008, on a toujours été en demi-finale. Ça veut dire que nous sommes forts, ça veut dire que nous sommes constants et que mentalement nous sommes présents », a déclaré le fils du footballeur Abedi Pelé, rapporté par Phoenix Infos.

Pour l’ancienne vedette de l’Olympique de Marseille, les poulains de Michel Dussuyer ne sont pas à sous estimer. « Nous allons jouer contre une équipe du Bénin de qualité. On va les respecter sur le terrain et nous allons tout faire pour commencer de la meilleure des manières. »

Depuis deux ans, André Ayew ne connaît plus la gloire d’antan. D’abord relégué avec Swansea, il est prêté cette saison au Fenerbahçe qui connaît de grosses difficultés en championnat. Avec 32 apparitions pour 5 buts et 2 passes décisives, il est loin de ses standards habituels. De plus, il semble qu’il ne soit plus en odeur de sainteté à Swansea.