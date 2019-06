Nigéria : libération du plus vieux prisonnier du pays

Un condamné à mort âgé de 100 ans, surnommé le «plus vieux prisonnier du Nigéria», a été libéré après avoir bénéficié d’une grâce de l’État.

Il avait passé plus de 18 ans en prison après avoir été reconnu coupable de meurtre. Egbunuche a été accueilli à l’extérieur de la prison de sécurité maximale de l’État d’Enugu par sa fille et les représentants de Global Society for Anti Corruption, une ONG qui avait fait campagne pour sa libération. « Je suis tellement reconnaissant à Dieu pour ce jour », a déclaré à la BBC, sa fille Chisom Celestine. « Je suis l’être humain le plus heureux sur Terre », a déclaré Mme Celestine.

Egbunuche, qui souffre de problèmes de santé, notamment de diabète et de problèmes de vue, est actuellement hospitalisé pour observation, mais on s’inquiète de ce qui va lui arriver ultérieurement. Sa fille dit qu’elle n’a pas les moyens de s’occuper de lui. Pendant qu’il était en prison, son fils Paul, qui a également été emprisonné pour le même meurtre, s’occupait de lui. Il n’a pas reçu de pardon et reste en prison. Le gouvernement de l’État qui a gracié Egbunuche a été remplacé par une nouvelle administration. Celle-ci offrira-t-il au fils quelque grâce ? Difficile de se prononcer.