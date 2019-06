Nigéria: encore un animal mangeur d’argent, le Naira décidément délicieux

Un zoo du nord du Nigeria enquête sur des informations selon lesquelles un gorille aurait mangé environ 7 millions de nairas (19 400 dollars), ont annoncé des responsables à BBC.

Le directeur général du zoo de Kano, Umar Kashekobo, a déclaré: « La police enquête sur ce qui s’est passé – tout ce que je peux dire, c’est que de l’argent manque. » Les frais de port ont disparu depuis cinq jours, a déclaré le porte-parole de la police de Kano, Abdullahi Kiyawa. Il a déclaré à la BBC que 10 personnes avaient déjà été arrêtées et que des agents enquêtaient également sur les raisons pour lesquelles une telle somme d’argent était conservée dans le bureau plutôt que dans la banque.

Freedom Radio, une station populaire à Kano, a annoncé que cet argent avait disparu plus tôt cette semaine. Il a interviewé un membre du département des finances du zoo qui a déclaré qu’un gorille s’était introduit dans le bureau, avait volé l’argent et l’avait avalé par la suite. L’année dernière, un responsable du comité des examens nationaux du Nigeria dans l’État de Benue a déclaré qu’un serpent était entré dans le bureau et avait mangé 36 millions de nairas de frais d’examen. Il y a quelques semaines, elle et d’autres responsables ont plaidé non coupable de fraude.