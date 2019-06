Nigeria: au moins huit morts dans l’explosion d’un oléoduc

Au moins huit personnes sont mortes dans l’explosion d’un oléoduc dans le sud-est du Nigeria, a-t-on appris dimanche de la police et d’un responsable local, qui n’excluent pas un bilan plus lourd.

« Je me suis rendu sur les lieux dès que j’ai été informé de l’accident », a expliqué Gerald Oforji, un responsable politique local. « Et nous avons compté au moins huit corps carbonisés, mais je crois qu’il peut y en avoir plus ». Selon les premières investigations, l’oléoduc « appartient à la Pipeline Product Marketing Company (PPMC) et faisait l’objet de travaux de maintenance quand l’explosion a eu lieu », selon la même source.

« L’accident a eu lieu samedi, dans la zone de Kom Kom à Oyigbo, alors qu’une équipe d’ingénieurs procédait à des travaux de maintenance sur l’oléoduc », a indiqué à l’AFP Nnamdi Omono, porte-parole de la police de l’Etat de Rivers State. « Le nombre de victimes est encore inconnu ». Dimanche matin, l’incendie était circonscrit, a-t-il ajouté.

Plus grand producteur de pétrole d’Afrique, le Nigeria dépend pour plus de deux-tiers de ses recettes publiques de l’or noir.