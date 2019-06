Niger: Nicéphore Soglo reçu par le président Issoufou Mahamadou

L’ancien président béninois Nicéphore Soglo a été reçu par le président nigérien Issoufou Mahamadou ce mardi 25 juin 2019. Au menu de cette rencontre, les deux hommes ont parlé de la crise politique qui secoue le Bénin depuis quelques mois. Occasion pour Nicéphore Soglo de remercier le président Issoufou Mahamadou pour tout ce qu’il fait dans le sens du retour de la paix au Bénin.

Selon le compte rendu des échanges publié sur le site de la Présidence du Niger, ce déplacement de l’ancien président béninois fait suite à la levée de siège autour du domicile de Thomas Boni Yayi afin qu’il puisse aller se faire soigner. Cette levée de siège devenue une réalité depuis la matinée du samedi 22 juin a été possible grâce à des médiations internes, mais aussi externes, à laquelle le Président Nigérien a certainement participé. « Il est tout à fait normal que je vienne le voir en premier. Dès que le Président Yayi Boni a été libéré, et que je suis sorti, ma première direction était le Niger. Voilà la raison de ma présence ici », a déclaré Nicéphore Soglo.

Mais il ne s’agit que d’un début de dégel de la crise et un début dont l’ancien chef d’Etat ne veut pas se contenter. Il souhaite que l’intervention des uns et des autres continuent pour un dégel définitif. A cet effet, il a sollicité plus d’implication de la part du Président Nigérien vue la proximité entre les deux pays. « Mais ce travail, on n’est qu’à son début, parce que la voie la plus courte pour aller à la mer, c’est Niamey-Cotonou. Et ça, il faut que ça devienne une réalité », a-t-il affirmé.