Niger : double attentats déjoués

Les autorités nigériennes ont annoncé avoir déjoué des attentats suicides dans la nuit du dimanche à lundi 3 juin 2019 à Diffa, la plus grande ville du sud-est du Niger, frontalière du Nigeria. Quatre assaillant ont trouvé la mort au cours de l’opération.

Malheureusement le danger devient de plus en plus imminent au Niger. En effet, six de ses sept pays frontaliers traversent des crises d’ampleur et de nature diverses. Dans le Nord, la Libye est à bord d’une nouvelle guerre civile, alors qu’Al-Qaida au Maghreb islamique (Aqmi) rôde dans les déserts algériens. Dans le Sud, le groupe terroriste Boko Haram et des bandes criminelles font des ravages le long d’une bonne partie de la frontière avec le Nigeria, et les violences djihadistes ont gagné le Tchad voisin sans compter le Burkina-Faso. Dès lors, Djiffa est devenu la cible des attaques terroristes : « Quatre kamikazes du groupe jihadiste nigérian Boko Haram ont été abattus dans la nuit de dimanche à lundi à Diffa, la plus grande ville du sud-est du Niger, frontalière du Nigeria, alors qu’ils tentaient de se faire exploser à proximité d’un important dépôt d’hydrocarbures », a-t-on appris lundi auprès d’autorités locales.

Selon une source de AFP : « “deux éléments présumés de Boko Haram ont été également arrêtés alors qu’ils s’apprêtaient à mener une attaque vraisemblablement contre une église” de la ville. “Des ceintures d’explosifs ont été saisies lors d’une perquisition d’un domicile qu’ils ont indiqué aux policiers », informe la source.

Le Niger est exposé aux attaques terroristes depuis 2015. La région de Diffa est en particulier la cible de la secte islamique Boko-Haram.