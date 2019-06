Neymar accusé de viol: son père monte au créneau et contre-attaque

Alors que Neymar, la star du Brésil et du PSG, est accusé d’abus sexuel par une Brésilienne, le père de l’attaquant dénonce un piège et souhaite rapidement prouver l’innocence de son fils.

Le père de Neymar sort toujours à la défense de son fils, encore plus quand on accuse son fils d’avoir violé une femme. Le joueur brésilien du Paris Saint Germain a été accusé de viol aujourd’hui par une femme qui serait venue le voir en France.

Le père de Neymar contre-attaque

Son père a par contre pris la parole à la télévision brésilienne (TV Bandeirantes), assurant que la vérité allait être démontrée.

« Ce n’est pas vrai, il (Neymar) n’a jamais commis le moindre délit. En réalité, il est victime de chantage. Les conversations de cette fille avec lui montrent que c’était un piège. Neymar a pu garder les conversations. Je sais que mon fils peut être accusé de beaucoup de choses mais je connais le garçon qu’il est, l’homme qu’il est, le fils d’un père et d’une mère. Nous avons toutes les preuves et nous les avons déjà remises à nos avocats. Nous ferons en sorte que justice soit rendue le plus rapidement possible », a lâché Neymar Sr sur TV Bandeirantes .