New York: Céline Dion fait sensation dans un look un peu fou (photo)

La star canadienne de la musique, Céline Dion qui est devenue un grand fan de la mode a dévoilé un nouveau look ce mercredi 26 juin 2019, à sa sortie de son hôtel à New York.

Céline Dion est devenue depuis un moment un grand fan de la mode. Et à chaque circonstance, elle dévoile des tenues de créateurs. En effet, elle a été aperçue à sa sortie de son hôtel à New York dans la matinée de ce mercredi 26 juin 2019 dans une tenue à la pointe de la mode. Céline Dion, s’était vêtue de pantacourt flare, avec une veste portée à l’envers. Pour rehausser son look, elle portait un mini sac « Jacquemus » et des escarpins oranges.

L’interprète de « My heart will go on » a accessoirisé sa tenue avec des lunettes solaires foncées aux verres fins avec une chaîne sophistiquée pouvant permettre son port facile autour du cou.