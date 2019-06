Nasser al-Khelaïfi: « personne n’a obligé Neymar à signer au PSG »

Dans un entretien à paraître mardi 18 juin dans France Football, Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, s’est exprimé sur le cas de Neymar, rappelant qu’il voulait « des joueurs prêts à tout donner pour défendre l’honneur du maillot ».

Le président du PSG a accordé un entretien offensif à France Football. Nasser al-Khelaïfi a évoqué notamment la situation de ses deux stars, Neymar et Kylian Mbappé, recrutées à prix d’or il y a deux ans. En ce qui concerne le Brésilien, que le club envisage de vendre cet été, il a discuté avec son père, auquel il a redit ce qu’il attendait désormais des joueurs du PSG.

« Je veux des joueurs prêts à tout donner pour défendre l’honneur du maillot et à s’inscrire dans le projet du club. Ceux qui ne veulent pas, ou qui ne comprennent pas, on se voit et on se parle. Il y a bien sûr des contrats à respecter, mais la priorité désormais est l’adhésion totale à notre projet. (…) Personne ne l’a (Neymar, ndlr) obligé à signer ici. Personne ne l’a poussé. Il est venu en toute connaissance de cause pour s’inscrire dans un projet. »

Cette sortie de Nasser Al-Khelaïfi sur Neymar devrait certainement causer des remous dans le clan du Brésilien, qui est lié au PSG jusqu’en 2022.