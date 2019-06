Nabilla Benattia enceinte de 5 mois: la star dévoile le cliché en 3D de l’échographie

Nabilla Benattia a publié le 31 mai sur son compte Twitter une photo de son échographie où son futur bébé apparaît bien visible. La star de la télé-réalité, bientôt les 5 mois de grossesse, a offert à ses fans un cliché en 3D et clame son bonheur de devenir maman.Alors que la starlette offrait des photos exclusives de son mariage avec Thomas Vergara sur Instagram vendredi 31 mai 2019, les fans de Nabilla Benattia ont également eu le plaisir de voir une image du futur enfant du couple, cette fois-ci sur Twitter. Alors que la starlette offrait des photos exclusives de son mariage avec Thomas Vergara sur Instagram vendredi 31 mai 2019, les fans deont également eu le plaisir de voir une image du futur enfant du couple, cette fois-ci sur Twitter. « Omg je vis les plus beaux moments de ma vie« , a commenté la jeune star qui a épousé Thomas Vergara le 7 avril 2019 à Londres. Connue notamment pour son apparition dans l’émission Les Anges de la télé-réalité, la jeune maman a présenté le visage en 3D du premier enfant du couple. L’enfant est attendu pour novembre 2019. Omg je vis les plus beaux moments de ma vie 😍😍😍 pic.twitter.com/mllDKkiUgA — Nabilla Benattia (@Nabilla) May 31, 2019

La vie de Nabilla a pris une tournure des plus heureuses depuis le début de l’année 2019. En avril, la grossesse de la star de 27 ans était révélée au grand public et au début du mois de mai, la belle a dit « oui » a Thomas Vergara, son compagnon de longue date.

En effet, Nabilla avait confié : « Alors on a vu le bébé, la dame a tout mesuré, tout regardé. Elle a dit qu’il était absolument parfait, je la cite. Donc on a vu des images où on le voit trop bien, vraiment, c’est un truc de malade. C’est trop beau« .

Le mannequin a aussi ajouté : « Et on a pris la décision, avec mon chéri d’attendre la fin de la grossesse pour savoir le sexe. Ma mère l’avait fait pour mon frère et moi. Elle n’avait pas voulu savoir. Même si j’avais très envie de savoir, on a pris la décision d’attendre. Donc encore quatre mois de patience » . Malgré la déception des internautes, ils ont tout de même respecté le choix des futurs parents !