Mon ventre « pousse »: Nabilla dévoile un nouveau cliché de son baby bump

En avril dernier, Nabilla officialisait sa première grossesse. Deux mois plus tard, son baby bump s’est plus qu’arrondi, comme l’indique le récent cliché posté par la future maman.

Nabilla et Thomas Vergara sont sur un petit nuage. Et pour cause, l’influenceuse de 27 ans et son compagnon vont très bientôt devenir parents pour la première fois.

Depuis, la star de télé-réalité ne cesse de parler de sa grossesse et de tout partager avec ses fans. La célébrité va entrer dans son sixième mois de grossesse et tout se passe bien. D’ailleurs, son ventre s’arrondit de plus en plus et elle a voulu montrer cela à ses abonnés. Le couple avait d’ailleurs fait part de l’heureuse nouvelle dans un entretien accordé à Paris Match : « Depuis octobre, nous calculions tout ! Ça ne marchait pas, nous ne comprenions pas. Nabilla faisait un test de grossesse tous les jours. Quand c’est arrivé, nous étions comme des fous » confiait Thomas Vergara en avril dernier.

Ce dimanche 23 juin, Nabilla a profité de ses vacances à Monaco pour partager sur la toile un cliché d’elle dévoilant son incroyable baby-bump.

L’occasion pour ses 4,3 millions d’abonnés de découvrir son joli baby bump moulé dans un ensemble blanc. « Ça pousse », a écrit la jeune femme enceinte, qui n’a qu’une seule hâte : rencontrer le fruit de ses amours avec Thomas.

Très active sur ses réseaux sociaux, Nabilla partage quotidiennement l’évolution de sa grossesse avec ses nombreux abonnés. Mais l’étalement de son bonheur ne fait pas que des heureux. Récemment, la future maman s’était attirée les moqueries d’Éric Naulleau à la suite d’un cliché partagé sur instagram qui la dévoilait entièrement nue sous une douche : « De potins et de popotins dans le cas de Nabilla… », avait écrit Éric Naulleau dans un tweet adressé à un internaute. Piquée au vif, Nabilla ne s’était pas laissée faire. Dans la foulée, elle lui avait sèchement répondu : » Il veut quoi lui ? Va bouffer tes livres stp tu fatigues « .