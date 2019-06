Mexique: les élèves filles désormais en pantalon et les garçons en jupe

Désormais les élèves filles porteront le pantalon pendant que les garçons seront en jupe. Ainsi, en ont décidé les autorités mexicaines. L’objectif est de matérialiser la parité entre les hommes et les femmes, a rapporté Claudia Sheinbaum Pardo, chef du gouvernement de la ville de Mexico.

La Mexique ne veut plus continuer avec les anciennes méthodes. La réforme vise à imposer une nouvelle forme d’accoutrement aux élèves, histoire de leur inculquer la notion de parité entre hommes et femmes. Dans une déclaration solennelle, le chef du gouvernement de Mexico, Mme Sheinbaum a déclaré que « nous annonçons quelque chose de très simple mais pour nous très transcendant. Je pense que le temps où les filles devaient porter une jupe et les garçons un pantalon est révolu ».

Très ravi, le secrétaire fédéral à l’éducation Esteban Moctezuma Barragán a félicité le président López Obrador pour cette initiative. Il a indiqué que cette nouvelle mesure sera communiquée aux écoles mexicaines lundi prochain. Elle jettera des lauriers aux initiateurs lorsqu’il dira « avoir un président aussi sensible qu’Andrés Manuel López Obrador et un maire aussi sensible que Claudia Sheinbaum est quelque chose qui doit être apprécié et reconnu« .