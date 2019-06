Mercato: Sadio Mané et/ou Mohamed Salah au Real Madrid? Klopp répond

Mahamed Salah et Sadio Mané sont les deux figures de proues des Reds de Liverpool priorisées sur les tablettes du Real Madrid pour le Mercator prochain. Mais cette option semble ne pas être la meilleure, puisque Liverpool n’est visiblement pas disposé à laisser l’une de ses stars.

Après une victoire écrasante contre Tottenham en finale de la ligue des champions (2-0) le samedi dernier en Espagne, les deux cracks du Liverpool Sadio Mané et Mohamed Salah mettront dorénavant, le cap sur l’aventure de la CAN qui démarre bientôt. Ceci, dans une atmosphère où les médias les annoncent d’ores et déjà du côté du Real Madrid pour l’été prochain. En effet, l’un des deux stars du Liverpool viendrait en renfort à la troupe de Zinedine Zidane, tel est le souhait des autorités merengues. Mais du côté du club anglais, c’est un rêve impossible. En effet, Liverpool n’est pas prêt à céder, ni Mané, encore moins Salah pour l’instant. Le club anglais préfère conserver ses deux joyaux pour de nouvelles aventures footballistiques. Interrogé par Sport Bild ce mardi sur les spéculations autour de Mohamed Salah et Sadio Mané, l’entraîneur de Liverpool a laissé entendre qu’aucun de ses deux protégés ne rejoindrait le Real Madrid cet été : « Je pense que les joueurs savent dans quel club extraordinaire ils jouent, donc ça ne m’inquiète pas », confie Jürgen Klopp