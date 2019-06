Mercato-Real Madrid: le fair-play financier aux fesses ?

Ambitieuse, la direction du Real Madrid voudrait rebaptiser le club ( en mode galactiques), ainsi s’annonce un mercato XXL cet été. Alors que la presse évoque près de 400M€ en recrutement, la Casa Blanca devrait compenser à hauteur de 300M€ pour se conformer au fair-play financier.

Après trois ans à la tête de l’Europe, le Real Madrid a connu une saison « Blanche » ( 2018-2019). Pour redonner confiance aux socios et marcher de nouveau sur l’Europe, le club est en mode offensif sur le marché des transferts. Ainsi, on note quelques arrivées notamment Jovic et Hazard (160M€). Pour quatre opérations (ajouter Rodrygo Goes et Eder Militao) déjà bouclées, le club Meringue est déjà à 255M€. Et ce n’est pas tout car on annonce les probables arrivées de Ferland Mendy et d’un milieu de terrain de renom (ce serait entre Pogba et Eriksen).

« Le Real Madrid investirait donc 430 millions s’il recrutait Pogba et 370 si Eriksen débarquait.« , informe Besoccer. Le média a la certitude que le Real en a la capacité, mais l’UEFA ne facilitera pas les choses. Dans le rétroviseur, le club Madrilène aura le fair-play financier au Fesse.

Pour se soustraire aux exigences de l’UEFA, le Real devrait encaisser 300M€ durant le mercato estival, en cas de recrutement à hauteur de 400M€. En effet, « les normes du contrôle financier stipulent qu’un club ne peut pas dépenser plus de 100 millions de plus que ce qu’il récolte avec ses ventes, indépendamment de son budget.« , rappelle notre source.

