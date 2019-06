Meilleur Ministre des finances de l’Afrique, Wadagni rend hommage à Patrice Talon

En marge de l’Assemblée générale de la Banque Africaine de Développement tenu à Malabo, le Ministre Romuald Wadagni a reçu le 11 juin 2019 le prix du meilleur Ministre des finances de l’Afrique. Du retour au pays, l’argentier national a exprimé ses impressions après cette distinction qui selon lui vient couronner les nombreuses réformes du Président Patrice Talon.

Il est désormais reconnu comme le meilleur Ministre des finances de l’Afrique par « AFRICAN BANKER AWARDS 2019 ». Il s’agit de Romuald Wadagni, le patron de l’économie béninois depuis trois ans. Après avoir reçu son prix qui le met désormais au dessus de tous ses homologues africain, l’argentier national exprime ses impressions et dédie ce prix aux peuple béninois, à ses collaborateurs et au chef de l’Etat.

» À travers ce prix, c’est l’ensemble des Béninois, à commencer par le premier citoyen, le Président Patrice TALON, qui sont honorés. C’est en réalité le fruit de sa vision et les résultats de ces trois dernières années de réformes profondes. C’est l’occasion pour moi de féliciter l’ensemble des membres du gouvernement, les membres du BAI, tous les acteurs politico-administratifs de notre pays parce que c’est une consécration collective. »

Pour Romuald Wadagni, le gouvernement du nouveau départ a eu le courage à travers son chef de mener de profondes réformes, notamment sur le plan économique durant ces trois dernières années. A l’en croire, ces réformes visent des retombées à long terme et feront du Bénin, un pays économiquement fort. « Tous les efforts que nous faisons aujourd’hui et qui sont reconnus, c’est comment faire pour que le Béninois dans 10 ans se sente encore plus fier, qu’il ait une égalité d’accès à l’éducation, à la santé, aux opportunités et à l’emploi, que ça soit dans les grandes villes ou dans la commune la plus reculée du Bénin », a-t-il fait savoir.