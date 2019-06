Meghan Markle très possessive avec Archie, sa mère Doria Ragland n’a pas le droit de s’en occuper

La duchesse Meghan Markle semble très possessive et exclusive avec Archie. Elle aurait refusé que sa mère Doria Ragland s’occupe de son premier enfant avec le prince Harry.

Meghan Markle a accouché du premier enfant du prince Harry le 6 mai 2019. Le royal baby a été présenté à la presse, le 8 mai. Depuis cette date Meghan s’est octroyée 6 semaines de congés de maternité. Après son apparition officielle au Trooping the Colour ce samedi 8 juin, il lui resterait donc moins de deux semaines pour choisir qui s’occupera de son fils adoré pendant son absence.

Mais les désaccords dans la famille semblent être vite réapparus car, la mère de Meghan n’aurait pas le droit de s’occuper de son petit-fils. C’est d’ailleurs pour cette raison que la grand-mère d’Archie serait rentrée chez elle, aux États-Unis, quelques jours seulement après la naissance du royal Baby tant attendu. Pourquoi aurait-elle quitté sa fille et son petit-fils aussi rapidement ? s’interroge le magazine Gala. « Meghan ne laisserait jamais Doria le tenir pendant plus d’une minute, elle court littéralement sous la douche et ressort tout de suite après pour le reprendre ! » a répondu une source royale, qui s’est confiée au magazine australien New Idea citée par Gala.

Selon le média, la mère de Meghan aurait quitté le Royaume-Uni car elle n’est pas autorisée à s’occuper d’Archie. Reste à savoir comment Meghan et Harry pourront élever leur enfant quand on sait que le couple a un emploi du temps très chargé et beaucoup d’engagements à honorer. C’est sûr que le couple de Sussex engagera bientôt une nounou pour s’occuper du bébé Archie.