Meghan Markle: sa réapparition inattendue dans la saison 9 de la série « Suits » (vidéo)

La duchesse Meghan Markle est aperçue dans la saison 9 de la série Suits, Avocat sur mesure. !

Avant son mariage avec le prince Harry, Meghan Markle a instantanément quitté le tournage de la série « Suits » disant ainsi adieu à son métier de comédienne. Mais par la force des choses, la duchesse de Sussex signera plusieurs apparitions dans la neuvième et ultime saison 9 de la célèbre série. Une apparition inattendue qui fait vivre en adéquation avec sa nouvelle vie au sein de la royauté. Ceci sans que la duchesse de Sussex n’ait pris le chemin des studios.

Ce retour s’est manifesté via des images d’archives de scène déjà tournées et déjà diffusées où que Patrick J. Adams, lui, est de retour pour de vrai. Pour rappel, la fin de la septième saison de Suits marquant les derniers instants de Meghan Markle à l’écran semblait être la réalité, car, les deux personnages principaux Rachel et Mike se marient et quittent la ville.

La huitième saison a été marquée par l’arrivée de tous les nouveaux personnages et la neuvième, qui sera d’ailleurs la dernière saison, est synonyme de flash-back et réapparitions et c’est là que réapparaît l’épouse du prince Harry, la duchesse Meghan Markle dans la série Suits, avocat sur mesure.