Meghan Markle: sa première apparition officielle depuis la naissance d’Archie (photo)

La duchesse Meghan Markle a fait sa première apparition officielle depuis son accouchement le lundi 6 mai 2019. C’est lors du Trooping the Colour, une cérémonie spéciale à la Horse Guards Parade, dans le centre de Londres, à l’occasion de l’anniversaire officiel du souverain britannique la reine Elizabeth II.

L’épouse du prince Harry, et mère du royal Baby Archie, Meghan Markle a été photographiée sur le chemin de Trooping the Colour lors de son premier engagement royal officiel depuis la naissance d’Archie. Pour l’occasion, l’ancienne actrice de la série Suits s’est joint à la plupart des membres de la famille royale pour l’événement « le long de la Horse Guards Parade ». Pour marquer d’une touche particulière cette première sortie, Meghan a choisi un modèle marine de Givenchy avec un chapeau, une pochette bleu paon et des boucles d’oreilles taille émeraude. Sa tenue est d’une élégante robe Clare Waight Keller et d’une troisième bague à son annulaire (une bande délicate pavée – aux côtés de ses fiançailles et alliances selon The mirror).

Outre meghan Markle, le prince William et Kate Middleton ont également été photographiés. Kate, quant à elle, porte des boucles d’oreilles Bahrain Pear Drop, qui auraient été empruntées à la reine. La princesse Eugénie et son mari Jack Brooksbank, la princesse Béatrice et le duc de Kent ont pris une voiture séparée pour se rendre à l’événement. Selon les détails livrés par The mirror, 1 400 soldats, 200 chevaux et 400 musiciens défileront dans le centre de Londres pour célébrer l’anniversaire du monarque.

Plus tôt dans la matinée, le bureau météorologique cité par la même source avait tweeté: « il y aura un mélange de périodes ensoleillées et ensoleillées avec des averses éparses pour ceux qui assistent ou prennent part à la Troupe de la couleur d’aujourd’hui ».

La présentation prendra fin par un survol de la RAF, observé par des membres de la famille royale depuis le balcon du palais de Buckingham.