Meghan Markle recrute un expert qui va enrager Kate Middleton

La duchesse Meghan Markle a engagé un expert pour mettre en colère sa belle-sœur Kate Middleton, épouse du prince Harry.

Meghan Markle et Kate Middleton ne se supportent pas. Depuis le mariage du prince Harry, les relations entre lui et son frère-aîné le prince William sont plus que tendues. Il y a quelques jours, le Dailymail a annoncé que Meghan et Harry quittent officiellement la Royal Foundation dont ils s’occupaient avec Kate Middleton et le prince William afin de fonder leur propre fondation et voler de leurs propres ailes.

Selon le magazine Elle, agacée de voir que le compte Instagram de Kate et de William à plus 9,3 millions d’abonnées, la duchesse de Sussex qui n’a « que » 8,7 millions de fans a décidé de prendre les choses en main. Pour y parvenir, elle aurait payé les services d’un véritable expert des réseaux sociaux. L’objectif est de pouvoir augmenter significativement son nombre d’abonnés et enfin faire mieux que son illustre belle-sœur.

Meghan Markle est maman depuis le 6 mai 2019. Actuellement, la duchesse prépare activement le baptême de son fils Archie qui se déroulera en juillet 2019 en absence de la reine Elisabeth II.